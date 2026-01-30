Actualité
Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
Photo d’illustration de chutes de neige. (Photo Paul Terra)

Neige et verglas : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    • Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance neige-verglas ce vendredi 30 janvier 2026.

    Alors que la pluie est de retour à Lyon ce vendredi, la neige et le verglas seront aussi présent dans une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a placé quatre départements de la région en vigilance jaune neige-verglas ce vendredi 30 janvier. Il s'agit de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

    Une vigilance valable ce matin et jusqu'à midi seulement.

    A noter également que le département du Rhône est en vigilance crues ce vendredi et que l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont une nouvelle fois en vigilance avalanches.

    Jeunesse triomphante et soir de première : c'est tout bon pour l'OL

