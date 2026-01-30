Neige et verglas : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance neige-verglas ce vendredi 30 janvier 2026.

Alors que la pluie est de retour à Lyon ce vendredi, la neige et le verglas seront aussi présent dans une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a placé quatre départements de la région en vigilance jaune neige-verglas ce vendredi 30 janvier. Il s'agit de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Une vigilance valable ce matin et jusqu'à midi seulement.

A noter également que le département du Rhône est en vigilance crues ce vendredi et que l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont une nouvelle fois en vigilance avalanches.