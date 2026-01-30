Actualité
La pluie de retour à Lyon ce vendredi, jusqu'à 12 degrés attendus

  par La Rédaction

    • Après une journée ensoleillée, la pluie est malheureusement de retour à Lyon et dans la région lyonnaise ce vendredi 30 janvier 2026.

    Pour ce dernier vendredi du mois de janvier 2026, la journée s'annonce une nouvelle fois humide à Lyon et dans la métropole de Lyon. De nombreux nuages seront présents dans le ciel lyonnais tout au long de la journée avec quelques pluies intermittentes jusqu'à la nuit prochaine.

    Côté températures il fait 6 degrés ce matin et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs douces pour la saison, sous un flux de sud.

