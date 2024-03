Après le large coup de filet dans le milieu de l'ultra droite lyonnaise lundi, deux des dix militants interpellés ont été placés sous contrôle judiciaire. Trois autres se trouvaient encore en garde à vue mercredi soir.

Lundi, dix personnes avaient été interpellées dans plusieurs départements, dont le Rhône, dans l'enquête sur l'attaque, le 11 novembre dernier, d'une conférence sur Gaza organisée à Lyon par le collectif Palestine 69.

A lire aussi : Conférence sur Gaza attaquée à Lyon : dix militants de l'ultra droite arrêtés

Ce soir là, une quarantaine d'individus vêtus de noir, cagoulés et armés de feux d'artifice et de bâton, avaient tenté d'enfoncer la porte de la Maison des passages dans le quartier de Saint-Georges dans la Vieux-Lyon, où se tenait la conférence. Sept personnes avaient été blessées et trois d'entre elles transportées à l'hôpital. L'attaque avait été revendiquée par le groupe "Guignol Squad" sur une boucle d'extrême droite Telegram.

Trois personnes encore en garde à vue

Ce mercredi le Parquet de Lyon indique que deux personnes ont été présentées aux juges d'instruction avant d'être placées sous contrôle judiciaire. Le Parquet précise qu'il a pris à l'encontre des deux individus des réquisitions aux fins de placement en détention provisoire. "Ces deux personnes ont été mises en examen du chef de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires ou de destructions ou dégradations et ont été placées sous contrôle judiciaire" poursuit le Parquet.

Par ailleurs, trois des dix personnes interpellées lundi se trouvaient encore mercredi soir en garde à vue. L'enquête sur l'attaque qui avait eu lieu à la Maison des Passages le 11 novembre se poursuit.