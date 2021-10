Incidents à La Duchère : Darmanin déplore le manque de caméras et appelle le maire de Lyon "à sortir de son idéologie"

Mardi 26 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi à l'intervention des policiers pris pour cible dans le quartier de la Duchère à Lyon la veille au soir.

En marge de la présentation des résultats de l'action ministérielle du mardi 26 octobre, Gérald Darmanin a expliqué avoir envoyé un message "dans la matinée" à Grégory Doucet pour "déplorer le manque de caméras dans le quartier" de la Duchère. Lundi soir, des policiers ont été la cible de tirs d'arme à feu à La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon (lire ici). "Cela fait trois fois que j'en parle au maire de Lyon en un an et demi pour mettre davantage de caméras dans les endroits où il y a le plus de difficulté de lutte contre l'insécurité notamment les points de deal" fustige le ministre de l'Intérieur.

En parallèle, Gérald Darmanin redit tout son "dégoût pour ceux qui attaquent les policiers" et "salut le courage" des forces de l'ordre qui sont intervenus "sur un point de deal récurrent". Il appelle alors les maires de France et "singulièrement M. le Maire de Lyon à sortir de son idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéo-protection"



