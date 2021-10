Lyon : des policiers visés par des tirs d'arme à feu à La Duchère, tout ce qu'il faut savoir

Un ou des individus ont ouvert le feu contre des policiers de la BAC en intervention lundi soir vers 19h dans le quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Des policiers ont été visés par des tirs lundi soir vers 19h dans le quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. La scène s'est déroulée avenue Sakharov (Lyon 9e). Le RAID a été mobilité sur place.

"Incontestablement, c'est en lien avec les actions que nous menons pour pilonner les lieux de deal", a expliqué lundi soir Pascal Mailhos, le Préfet du Rhône. La Préfecture du Rhône expliquait un peu plus tôt dans la soirée qu'une "importante opération policière est en cours dans le quartier de La Duchère, à Lyon".

Ce soir, un ou des individus ont ouvert le feu contre 3 policiers de la BAC en intervention près d’un point de deal à Lyon. Le préfet P.MAILHOS est venu soutenir les agents visés et rappeler que la stratégie de pilonnage des points de deal voulue par @GDarmanin se poursuivra. https://t.co/DnVdbF40Pi — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 25, 2021

Aucun policier blessé

"Les évènements qui se sont déroulés sont graves, puisqu'un ou plusieurs individus ont tiré délibérément sur des policiers nationaux. Fort heureusement, aucun n'est blessé. Je voudrais redire à la police tout mon soutien, et les remercier pour le discernement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve", a ajouté le Préfet du Rhône.



"Un fait extrêmement grave"

Grégory Doucet, maire de Lyon

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est également rendu sur place lundi soir. Il a réagi. "C'est un fait extrêmement grave puisque manifestement ces tirs étaient faits pour tuer. Et j'en profite pour adresser tout mon soutien à la police nationale qui est intervenue ce soir et qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid et de professionnalisme", a-t-il expliqué, dans des propos relayés par Le Progrès.



"On sait que sur ce quartier il y a un certain nombre de trafic de stupéfiants qui peut s'opérer, mais pour autant on avait pas nécessairement d'éléments en notre possession qui nous permettaient de penser qu'il pouvait y avoir de tels évènements", a ajouté le maire de Lyon.

Lundi soir, le ou les individus étaient toujours en fuite. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative d'homicide.