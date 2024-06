Immobilier d'entreprise : le salon CIEL s'installe à Lyon en juin

Dédié tant aux chefs d'entreprise qu'aux acheteurs fonciers, constructeurs ou promoteurs, le salon réunira 70 exposants au Palais de la Bourse.

Le salon Construction et immobilier d'entreprise lyonnais (CIEL) investira le Palais de la Bourse les 12 et 13 juin. 2 200 visiteurs et 70 exposants sont ainsi attendus à Lyon pour cet événement régional dédié à l'immobilier B2B. Et le salon CIEL revient cette année avec une nouveauté majeure : l'inclusion de la filière construction. Cette intégration vise ainsi à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier d'entreprise, offrant aux participants une vision plus globale du secteur.

L'immobilier d'entreprise en mutation

L'objectif principal du salon est en effet de faciliter la mise en relation des chefs d’entreprise et des acheteurs fonciers. Mais aussi les entrepreneurs, constructeurs, promoteurs et autres acteurs de l'immobilier. En outre, il vise à favoriser l’implantation et le développement des entreprises sur le territoire. Tout en valorisant l'optimisation énergétique des locaux professionnels. Philippe Valentin, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), souligne : "Même si le marché de l’immobilier d’entreprise a ralenti, il y a du mouvement d’un point de vue structurel. La demande de biens éco-responsables, de faible consommation énergétique est en augmentation, et il faut accompagner la demande de ces nouveaux consommateurs".

Le salon se concentrera sur les tendances et défis actuels. Notamment la réduction des surfaces depuis la pandémie de COVID-19, l'empreinte carbone croissante des entreprises et l'augmentation de l'offre immobilière. Grégory Doucet, maire de Lyon, ouvrira les festivités avec une conférence inaugurale. Parmi les temps forts, un concours récompensera également trois projets immobiliers d'entreprises exemplaires, innovantes et éco-responsables. En parallèle, sept autres conférences couvriront divers sujets d'actualité et six ateliers seront proposés aux dirigeants.

Les visiteurs sont donc attendus de 9h30 à 18h30 le mercredi et de 9 à 14 heures le jeudi. L'entrée est bien sûr gratuite mais sur inscription.

