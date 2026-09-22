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(©Twitter – Festival Lumière)

Métropole de Lyon : plus de 700 places offertes aux 16-26 ans pour le Festival Lumière

  • Par Clémence Margall

    • La Métropole de Lyon offrira plus de 700 places aux jeunes de 16 à 26 ans pour la prochaine édition du Festival Lumière. La billetterie ouvrira le 24 septembre à 12 heures.

    La 18e édition du Festival Lumière, qui se tiendra du 10 au 18 octobre, approche à grands pas. Et pour la première fois, la Métropole de Lyon offrira plus de 700 places gratuites aux jeunes âgés de 16 à 26 ans résidant dans l’une des 58 communes du territoire pour assister à trois séances : le ciné-concert consacré à Charlie Chaplin le 11 octobre, la nuit des Frères Coen le 17 octobre et la séance de clôture le 18 octobre.

    Pour en bénéficier, une seule inscription par personne est possible pour l’une des projections proposées. Lors de l’inscription, la personne pourra demander deux places. La billetterie ouvrira le jeudi 24 septembre à 12 heures sur le site du Grand Lyon. La règle du "premier arrivé, premier servis" sera appliquée.

    Lire aussi : Prix Lumière, invités, séances spéciales… Tout ce qu’il faut savoir sur le Festival Lumière 2026

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