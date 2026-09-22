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Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

45 interpellations lors d’une opération de sécurité dans les 1er et 4e arrondissements de Lyon

  • par LR

    • Les forces de l’ordre ont procédé à une vaste opération "ville sécurité renforcée" dans les 1er et 4e arrondissements de Lyon, du 14 au 20 septembre. 45 personnes ont été interpellées, dont 13 ont été placées en garde à vue.

    Nouveau coup de filet pour les forces de l’ordre. Du 14 au 20 septembre, quelque 203 policiers nationaux, 18 policiers municipaux et 18 agents Keolis ont été mobilisés dans les 1er et 4e arrondissements de Lyon pour une vaste opération "ville sécurité renforcée".

    Au total, 1 122 personnes ont ainsi été contrôlées. Parmi elles, 45 ont été interpellées, dont 13 ont été placées en garde à vue. L’un des individus arrêtés est suspecté de six faits de vol par effraction, tandis que d’autres sont plusieurs dealers et acheteurs repérés sur un point de deal situé au niveau de la Grande Côte. Six personnes en situation irrégulière ont par ailleurs été mises à disposition de la police aux frontières.

    Stupéfiants, armes factices…

    30 amendes forfaitaires délictuelles ont par ailleurs été dressées pour stupéfiants, défaut d’assurance ou port d’arme, 5 véhicules légers et 4 deux-roues ont été immobilisés. Les forces de l’ordre ont également réalisé plusieurs saisies : près de 800 euros, 600 grammes de stupéfiants et trois répliques d’armes factices de type airsoft ont été découverts.

    Une opération de lutte contre les vols à la tire a également été réalisée sur le marché de la Croix-Rousse (4e arr.).

    Lire aussi : Lyon : une dizaine d'interpellations et plus de 600g de drogue saisis lors d’une opération de sécurisation à Gerland

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