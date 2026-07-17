Oullins-Pierre-Bénite : le jeune homme retrouvé inconscient dans une piscine est décédé

Le baigneur de 25 ans, découvert en arrêt cardio-respiratoire mardi 14 juillet dans un bassin de la piscine municipale d'Oullins-Pierre-Bénite, n'a pas survécu.

Le drame survenu mardi à la piscine municipale d'Oullins-Pierre-Bénite a connu une issue tragique. Selon nos confrères du Progrès, le jeune homme de 25 ans, retrouvé inanimé dans un bassin en pleine après-midi, est décédé à l'hôpital de la Croix-Rousse où il avait été admis en urgence absolue.

Selon les premiers éléments, la victime, qui s'était rendue seule à la piscine, aurait pu être victime d'un malaise cardiaque alors qu'elle se trouvait dans l'eau. Les maîtres-nageurs sont rapidement intervenus avant d'être relayés par les sapeurs-pompiers et le Samu, qui ont tenté en vain de le réanimer.

L'établissement avait été évacué le temps de l'intervention des secours. La municipalité avait précisé que cinq maîtres-nageurs étaient présents au moment des faits et que la fréquentation, d'environ 300 personnes, restait bien en dessous de la capacité maximale du site. La piscine a rouvert ses portes dès le lendemain.