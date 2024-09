Trois étudiants se sont rendus à Villeurbanne pour récupérer la trottinette volée de l’un d’entre eux. L’un d’eux s’est fait tiré dessus, le blessant à la jambe.

Les faits se sont déroulés mercredi 11 septembre en début de soirée. D’après une information du Progrès, trois étudiants se sont rendus à Villeurbanne pour récupérer la trottinette de l’un d’eux volée dans le 7e arrondissement, avant que l’un d’eux ne se fasse tirer dessus.

Le suspect a pris la fuite

Grâce à la géolocalisation de la trottinette, les jeunes se rendaient en effet dans le quartier Grand Clément, rue Louis-Ducroize. Arrivés sur place, les trois étudiants sonnaient à la porte d’un appartement situé au rez-de-chaussée. Un homme leur ouvrait la porte et les menaçait de mort s’ils ne partaient pas. Les trois jeunes décidaient alors de partir et d’appeler le 17 avant que l’homme ne ressorte de chez lui avec une arme de poing et tire sur eux. Un des jeunes a été blessé à la jambe, sans que ses jours ne soient en danger.

Toujours d’après nos confrères, une enquête a été ouverte et le suspect avait pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.