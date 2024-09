Fermée au public depuis trois ans, la chapelle de Beaunant va faire l'objet de travaux de restauration qui seront financés par une campagne de dons.

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Saint-Genis-Laval réaffirme son engagement envers la préservation de son patrimoine local et historique. La Ville lance ainsi une campagne de financement participatif pour restaurer la chapelle de Beaunant. Un projet mené en partenariat avec l'association des Amis de la Chapelle de Beaunant et la Fondation du Patrimoine.

Déjà 3 000 euros de dons récoltés

Fermée au public depuis 2021 pour des raisons de sécurité, la chapelle doit faire l'objet d'importants travaux de restauration. L'édifice actuel a été construit en 1884 sur les fondations de trois anciennes chapelles, dont la première a été érigée en 1264. Ces fondations étant insuffisantes, le fronton menace donc de s'écrouler, ce qui rend la restauration urgente. De plus, des infiltrations d'eau par la toiture et le sol ont endommagé les décors peints et le mobilier. Ainsi, l'enveloppe de plus d'un million d'euros déjà allouée au projet par la Ville ne permet pas de couvrir le chantier.

Intérieur de la Chapelle de Beaunant. © Jean-Pierre Boursier

Une convention tripartite sera signée vendredi 20 septembre pour lancer la souscription publique. À cette occasion, une soirée de lancement aura lieu à 20h30 à l'église Saint-Genest. Un concert de musique baroque reprenant des musiques de Bach, Stamitz et Haydn animera la soirée, ainsi qu'un cocktail et des discours. D'ores et déjà ouverte, la levée de fonds se fait en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine. Déjà plus de 3 000 euros ont pu être récoltés.

