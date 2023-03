Grève du 7 mars : un mardi noir à Lyon dans les transports et l’éducation ? 

L’acte VI de la mobilisation contre la réforme des retraites va générer d’importantes perturbations à Lyon ce mardi 7 mars. TCL, SNCF, l’aéroport Saint-Exupéry, les écoles ou encore les crèches seront touchés.

Lyon connaîtra-t-elle une journée noire ce mardi 7 mars, alors qu’une intersyndicale appelle à mettre la France à l’arrêt pour dénoncer la réforme des retraites ? C’est en tout cas le scénario qui se profile au vu du nombre de secteurs touchés par les débrayages, notamment dans les transports et l’Éducation nationale, où la grève devrait être particulièrement suivie.

Pour ce VI acte, une manifestation est de nouveau organisée entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour, à partir de 11 heures. On fait le point sur les différentes perturbations attendues ce mardi.

Les TCL globalement épargnés

Le réseau des Transports en commun lyonnais n’est que faiblement perturbé par la grève ce mardi. Une vingtaine de lignes de bus sont supprimées et une partie des autres sont allégées. Du côté des métros, le service fonctionne pratiquement normalement, mais avec une fréquence allégée de 4 à 5 minutes pour les lignes A et D. Quelques ralentissements sont également prévus du côté des lignes de tramway T1, T2, T3, T4, T5 et T6 qui voient leur trafic ralentir.

Fortes perturbations à la SNCF

Sur l'axe Sud-Est, qui passe par Lyon, seul un TGV INOUI sur trois circule et même un sur quatre pour les OUIGO. Concernant les TER, un train sur cinq circule en moyenne. Au total une vingtaine de lignes ayant Lyon pour départ ou pour arrivée sont perturbées. Le détail des aménagements de circulation est à retrouver ici.

Baisse d’activité à l’aéroport Saint-Exupéry

À l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, les compagnies aériennes ont été appelées à réduire de 30 % leurs vols ce mardi, ainsi que mercredi 8 mars. « Des perturbations et des retards sont à prévoir" pour les vols qui ne sont pas annulés, prévient la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Blocage à la raffinerie de Feyzin

La raffinerie de Feyzin est bloquée ce mardi matin par les salariés en grève. Selon nos confrères du Progrès, 80% des salariés se seraient déclarés grévistes au niveau du service des expéditions, qui est à l'arrêt. Toutes les raffineries françaises seraient concernées par ce type de blocages d'après la CGT-Chimie.

189 écoles perturbées, 15 crèches fermées

Dans un communiqué, le Syndicat national unifié des directeurs instituteurs et professeurs des écoles (SNUDI-FO) annonçait ce week-end que "plus de 75% des enseignants du 1er degré seront en grève dans le Rhône » ce mardi. Dans le détail, 189 écoles de la Ville de Lyon, sur 208, sont touchées par des perturbations, à savoir des classes fermées en raison de débrayages. Certaines écoles sont d’ailleurs totalement fermées à Lyon, dans les 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements, il y en aurait 12 au total selon nos confères de Tribune de Lyon. Un service minimum d’accueil est mis en place dans ces cas-là.

Du côté des crèches, seulement quatre établissements sont ouverts, 15 affichent porte close et 24 proposent un service d’accueil partiel.

Blocage à l’Université Lyon 2

Comme lundi, l’Université Lyon 2 fait l’objet de blocages. L’accès au campus des Berges du Rhône a été verrouillé par des étudiants et le campus de la Porte des Alpes est fermé ce mardi en raison de la grève. "Les conditions d’accueil" n’étant pas réunies, selon l’Université, il n’y aura pas d’activités aujourd’hui sur les campus.

D’après l’Unef Lyon, un syndicat étudiant, il avait de toute façon était décidé par les directions de Lyon 1 et Lyon 2 de banaliser les cours ce mardi.