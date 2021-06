Givors : un trentenaire interpellé pour avoir séquestré son ex-compagne

Un homme d'une trentaine d'années a été arrêté mercredi à Genas, en périphérie de Lyon. Il est suspecté d'avoir enlevé la veille son ex-compagne à Givors. La victime âgée de 26 ans a refusé de porter plainte.

Mardi 8 juin, les policiers se sont rendus cité Jules Vallès à Givors, commune de la Métropole de Lyon. Ils ont été appelés pour un individu soupçonné d'avoir forcé une femme à monter dans son véhicule. Après investigations, il était avéré que le trentenaire se trouvait être l'ex-compagnon de la victime. Il l'avait contrainte à le suivre pour lui parler.

Le lendemain à 11h15, les forces de l'ordre ont interpelé le suspect à Genas. Placé en garde à vue, il était défavorablement connu des services de police. Durant l'audition, il a partiellement reconnu les faits. Il circulait sans permis de conduire et faisait l'objet d'une interdiction de présence sur le territoire français. Le malfrat a été présenté ce vendredi en comparution immédiate pour enlèvement, séquestration, violences aggravées et pour non-respect d’une mesure d’expulsion.

Des rougeurs au cou

La femme de 26 ans a refusé de porter plainte et de se rendre à l'unité médico-judicaire. Elle présentait des rougeurs au cou mais n'a pas donné plus de détails aux enquêteurs. Le Progrès précise qu'elle a été orientée vers les services d’aides aux victimes du commissariat et l’association le Mas.