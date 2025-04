Genay : âgé de 16 ans, Steevy Sacré est porté disparu depuis samedi

Un adolescent de 16 ans a disparu samedi 26 avril à Genay, au nord de Lyon.

Depuis samedi 26 avril dernier, vers 17 heures, Steevy Sacré a quitté son domicile et n'a plus été aperçu. Il devait alors rejoindre un ami au City stade de Genay. La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins ce lundi pour tenter de retrouver l'adolescent de 16 ans. "Il est susceptible de se rendre sur le secteur de Villeurbanne", précisent les gendarmes.

Steevy Sacré a les cheveux blonds et les yeux bleus. Mince et de type caucasien, il mesure 1,80 m. Il porte un pantalon noir et un tee-shir vert de la Tunisie.

Si vous disposez d'informations, contactez les enquêteurs au 04 78 91 30 45.