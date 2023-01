Gault&Millau récompense 11 lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes

Le célèbre guide Gault&Millau a récompensé 11 lauréats de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 30 janvier, à L'Abbaye de Collonges - Paul Bocuse.

Les terroirs aurhalpins ont séduit les enquêteurs du Gault&Millau. Ce lundi matin, à L'Abbaye de Collonges - Paul Bocuse, le célèbre guide gastronomique a décerné 11 titres à 11 lauréats de la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région du guide tour de cette année. Les experts du guide, gérés par Marc Esquerré, directeur des guides et des enquêtes chez Gault&Millau, parcourent anonymement les régions de France pour déguster quelques plats des tables les plus en vue du territoire. Les critères qui retiennent l'attention des critiques : le goût, la qualité, la créativité du chef et la simplicité de l'assiette.

Deux Rhodaniens récompensés

Sur les 11 lauréats, deux rhodaniens sortent du lot. Pierre-Michaël Martin, employé Chez Pimousse dans le 1er arrondissement de Lyon, a reçu le prix du "jeune talent" et Ismael Adam Drissi-Bakhkhat, de Noé Atelier de la Mer dans le 3e arrondissement de Lyon, a remporté le prix de la "cuisine de la mer des lacs et des rivières".

Les Gault&Millau Tours, qui célèbrent l’ensemble des acteurs de la gastronomie d’un terroir, permettent de dénicher de nouveaux talents. Parmi les différents prix, on retrouve les trophées grand de demain, jeune talent en salle, techniques d’excellence, tradition d’aujourd’hui, sommelier, pâtissier, accueil, ainsi que le Gault&Millau d’Or. Cette année, celui-ci a été décerné au chef grenoblois Stéphane Froidevaux de Le Fantin Latour. Un gage de visibilité et de reconnaissance pour son détenteur.

Le guide régional sortira ce jeudi 2 février. Le mois prochain, les enquêteurs dévoileront les lauréats de la région du Centre Val de Loire.