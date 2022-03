Gagnez vos places pour l'Écocirque Bouglione de passage à Lyon

Le cirque Bouglione s'installe à Lyon. Appelé "éco-cirque", il a pour particularité de ne pas utiliser d'animaux pour son spectacle. Lyon Capitale vous fait gagner des places.

Un éléphant grandeur nature sur scène... sans éléphant. La famille Bouglione, l’un des plus grands noms du cirque en France, a entrepris une véritable révolution. Le cirque ne veut plus exploiter les animaux pour son spectacle, et les remplace par des hologrammes. Rebaptisé "Ecocirque" pour souligner cet engagement, ce spectacle novateur se tient jusqu'au 27 avril à la Confluence à Lyon 2e.

