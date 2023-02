Westfield La Part-Dieu : des salariés et riverains s'estiment "oubliés"

Le collectif Part-Dieu, constitué de riverains et de salariés du centre-commercial lyonnais, déplore une détérioration de la qualité de vie dans le quartier.

Il y a quelques jours, la direction du centre commercial Westfield La Part-Dieu à Lyon se félicitait d'une hausse de fréquentation en 2022. Plus de 28,1 millions de personnes ont visité le centre commercial, des chiffres comparables à 2019, avant la crise sanitaire.

Embouteillages, bruit, stationnement...

Ce lundi 27 février, le collectif Part-Dieu, constitué de riverains et de salariés, explique dans un communiqué être "loin de partager cet enthousiasme". Le groupe déplore notamment l'augmentation du trafic lié à l'activité de centre commercial, entraînant une forte congestion du quartier, "au point d’empêcher les riverains de sortir leur voiture de leur parking, générant bruit et pollution".

Le collectif demande ainsi que le réaménagement de la rue Bouchut "sécurise les flux des piétons et des cyclistes notamment aux sorties des parkings voitures et accès camions".

Les salariés du centre commercial de leur côté déplorent n'avoir connu "aucune amélioration de leurs conditions de travail", ne disposant pas "de salle de repos et de réunions, de cantine, de crèche". Le collectif rappelle également que de nombreux salariés en horaires décalés sont contrains d'utiliser leur véhicule pour se rendre et travail et rencontrent des difficultés de stationnement.

