Fusillade à Paris : des élus lyonnais dénoncent "le terrorisme d'extrême-droite"

Ce vendredi 23 décembre à Paris, une fusillade a fait trois morts et quatre blessés à proximité d'un centre culturel Kurde et dans un salon de coiffure dans le 10e arrondissement de la capitale. Le suspect, âgé de 69 ans est déjà connu des services de police puisqu'il avait agressé des migrants avec un sabre en décembre 2021. Il avait également poignardé un homme en 2016.

Il n'était en revanche pas fiché ni extrémiste a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et d'ajouter que le tireur a voulu "manifestement s'en prendre à des étrangers". Le motif raciste de l'attaque sera pris en compte dans l'enquête a quant à elle précisé la procureur de Paris.

Des altercations ont eu lieu suite à la prise de parole du ministre de l'Intérieur. Des individus s'en sont pris à la police.

Plusieurs élus lyonnais ont réagi. Le maire, Grégory Doucet, "exprime toute sa solidarité aux Parisiennes et Parisiens" , "ainsi qu'à la communauté Kurde". La députée du Rhône (EELV), Marie-Charlotte Garin, a elle dénoncé "le terrorisme d'extrême-droite", et d'adresser ses "condoléances aux familles des victimes".

🔴🇫🇷 [ ATTENTAT RACISTE ] La fusillade en plein #Paris10, ce vendredi matin, a fait au moins 3 morts et 3 blessés. L'assaillant interpellé est âgé de 69 ans, de nationalité française et connu des services de police pour "violences à caractère raciste avec arme et préméditation". pic.twitter.com/m069ekgdUW

