France-Allemagne : choc au sommet pour une place en finale

Ce vendredi soir, le Groupama Stadium accueille l’équipe de France féminine de football dans le cadre des demi-finales de Ligue des nations. Coup d'envoi 20H45.

Les Bleues, toujours en quête du premier titre de l’histoire de la sélection, accueillent l’Allemagne en demi-finale de Ligue des Nations. À quelques mois des Jeux olympiques d’hiver où elles disputeront plusieurs matchs au Groupama Stadium de l’Olympique lyonnais, les Bleues y effectueront donc un premier galop d’essai ce vendredi devant un peu plus de 26 000 personnes.

Des places encore disponibles

S'il reste encore des places pour assister au match, la rencontre devrait attirer plus de 26 000 spectateurs au Groupama Stadium. Interrogée dans les colonnes du Parisien, Amandine Henry, la milieu de terrain aux 98 sélections confie "ne pas comprendre" le manque d’enthousiasme autour de l’équipe de France féminine. "Il y a encore du travail, souffle l'ancienne joueuse de l'OL. C'est désespérant. Que faut-il faire de plus ? Nous, les joueuses, on se donne à fond. C'est une belle affiche, c'est un beau stade, une belle ville... On ne sait pas ce qu'il faut faire. On en parle, on se pose la question : que faire pour remplir des stades ? Quand on voit les autres pays, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas chez nous ? On ne comprend pas trop."

De son côté, l’entraîneur de Bleues, Hervé Renard, incitait les supporters à venir au stade pour "vivre une superbe fête".

