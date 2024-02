Sauf réservation massive de dernière minute, la demi-finale de Ligue des nations de football féminin entre la France et l’Allemagne ne se jouera pas à guichet fermé vendredi 23 février à Lyon.

Dans un peu plus de 24 heures, l’équipe de France féminine de football recevra l’Allemagne à Lyon pour la demi-finale de Ligue des nations. À quelques mois des Jeux olympiques d’hiver où elles disputeront plusieurs matchs au Groupama Stadium de l’Olympique lyonnais, les Bleues y effectueront donc un premier galop d’essai ce vendredi devant un peu plus de 26 000 personnes, confirme-t-on ce jeudi du côté de la Fédération Française de Football.

Sauf réservation massive de dernière minute, les 30 000 places ouvertes pour l’occasion, dans un stade qui en compte près de 60 000, ne seront donc pas remplies. De quoi décevoir la milieu de terrain des Bleues Amandine Henry. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancienne joueuse de l’OL s’émeut du manque d’engouement des supporters pour les matchs des Bleues. "C’est désespérant. Que faut-il faire de plus ? Nous, les joueuses, on se donne à fond. C’est une belle affiche, c’est un beau stade, une belle ville… On ne sait pas ce qu’il faut faire. On en parle, on se pose la question : que faire pour remplir des stades ?", déplore auprès de nos confrères la joueuse de 34 ans.

Un record d'affluence sur le point de tomber

Alors que la semaine dernière à Lyon l’entraîneur de Bleues, Hervé Renard, exhortait les supporters à venir au stade pour "vivre une superbe fête", du côté de la Fédération on semble tout de même satisfait de cette affluence. "C’est plutôt encourageant", nous glisse-t-on ce jeudi, alors qu’une affluence record devrait être enregistrée pour un match de l’équipe de France féminine, exception faite de la coupe du monde 2019 organisée dans l’Hexagone. Le record de 26 453 spectateurs enregistré en décembre 2023 à Rennes devrait ainsi tomber.

À un peu plus de 24 heures de l’événement, qui pourrait placer les Bleues en position de décrocher un premier titre continental, il reste encore des places à 10, 20, 30, 40 ou 50 euros sur le site de la FFR. Par ailleurs, une vente de dentier minute sera organisée vendredi soir à partir de 19 heures au guichet du Groupama stadium, avec des billets vendus à un tarif unique de 15 euros.