Pendant trois soirs de concerts, Villeurbanne offre la possibilité à douze jeunes musiciens de mettre en lumière leur talent.

Après le succès de l’édition 2022, la mairie de Villeurbanne relance les scènes d'émergence musicale en 2024. Une initiative visant à révéler et soutenir de nouveaux talents de la scène lyonnaise et alentours. Les jeunes artistes sélectionnés bénéficient ainsi d'un accompagnement, fourni par l'un des partenaires de la Ville. Il s'agit cette année du Transbordeur, de Toï Toï Le Zinc et de l'Espace Tonkin.

Lire aussi : Expérience musicale : un concert quadriphonique où vous êtes au centre de 4 scènes

Quatre talents sélectionnés sur douze candidats

Grâce à l'appel aux candidatures, ouvert du 9 janvier au 2 février, douze groupes et artistes ont pu déposer leur dossier. Ils doivent désormais être auditionnés lors de trois soirs de concerts ouverts aux publics, au terme desquels quatre talents seront choisis. Ces auditions se dérouleront au Bureau information jeunesse (BIJ) de Villeurbanne, le 28 février et les 6 et 8 mars. À chacune de ces dates, les musiciens monteront sur scène de 19 à 22 heures, répartis selon trois catégories : chanson, pop/rock et rap.

Pour s'inscrire, les talents devaient remplir plusieurs conditions. Ils doivent avoir entre 12 et 30 ans et résider ou étudier dans la Métropole de Lyon. Dans le cas particulier des groupes, la moyenne d'âge ne devait pas dépasser les 25 ans.

Lire aussi : La Lyonnaise Pomme nominée aux Victoires de la Musique 2024