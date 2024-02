Après avoir été occupé pendant trois ans par l’association La Voir (Au Public), la mairie du 1er arrondissement lance un appel à projets pour penser l'avenir de son lavoir public, afin d'y permettre une émergence et un accès à la culture.

Situé dans le 1er arrondissement de Lyon depuis 1934, à l’angle de l’impasse Flesselles et du passage Prunelle, le lavoir public cherche un nouveau locataire. La mairie du 1er arrondissement lance dès ce vendredi 23 février et jusqu’au 24 avril un appel à projets d’occupation pour une durée de trois ans, afin de favoriser une "émergence culturelle et artistique" et "l’accès à la culture pour toutes et tous."

Les projets du spectacle vivant privilégiés

Dans un communiqué publié ce vendredi, la collectivité précise que "seuls les acteurs associatifs" sont autorisés à candidater, "dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, en lien avec l’histoire et le devenir du site dans son ensemble." Les projets autour d’activités du spectacle vivant "seront privilégiés" annonce enfin la municipalité.

La mairie du 1er arrondissement et la Ville de Lyon se sont par ailleurs engagées dans un projet de réhabilitation "des espaces vacants" fermés complètement depuis 2016, afin de faire du lavoir un "lieu totem des solidarités." Le projet est également accompagné de Ma Friche Urbaine, en vue "d’un appel à manifestation d’intérêt", qui sera annoncé "courant 2024".

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse mail appelaprojet@mairie-lyon.fr. Le futur locataire du lavoir public pourra investir les lieux le 15 juillet prochain.