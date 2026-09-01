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La porte des Enfants du Rhône, au parc de la Tête d’Or. @WilliamPham

Lyon : le parc de la Tête d’Or rouvre partiellement ses portes à partir de demain

  • par LR

    • Après les gros dégâts provoqués par les orages de la semaine dernière, le parc de la Tête d’Or rouvrira ses portes ce mercredi. Certains secteurs resteront toutefois fermés jusqu'à nouvel ordre.

    Après avoir été fermé en urgence vendredi 28 août suite aux violentes intempéries qui ont touché Lyon, le parc de la Tête d’Or (6e arr.) va finalement rouvrir ses portes dès demain, mercredi 2 septembre. Les services de la Ville de Lyon ont, depuis la fin de semaine dernière, procédé à la sécurisation de nombreux espaces.

    Certaines zones du parc resteront toutefois fermées au public jusqu’à nouvel ordre, précise la municipalité, afin de poursuivre la sécurisation des secteurs fragilisés par les intempéries. Dans le détail, cela concernera les portes Nord, le long de l'allée Achille Lignon.

    Lire aussi : Les images impressionnantes des dégâts provoqués par les orages à Lyon, 40 interventions de pompiers en cours

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