Lyon : les salariés de Marionnaud appelés à la grève suite au rachat du groupe

Alors que Marionnaud doit prochainement passer sous le contrôle du groupe français Bogart, l’UNSA Marionnaud s’inquiète de l’avenir des salariés et appelle au rassemblement ce mercredi 2 septembre à Lyon.

Le groupe Marionnaud, détenu depuis près de vingt ans par le chinois AS Watson, est en passe d’être racheté par le groupe français Bogart. Si l’UNSA Marionnaud se félicite d’un retour sous pavillon français, le syndicat dénonce dans un communiqué "l’opacité du rachat et l’absence de dialogue social".

Face aux incertitudes concernant l’avenir des salariés, L'Union nationale des syndicats autonomes appelle à la mobilisation. Un rassemblement est prévu ce mercredi 2 septembre à 11h, devant le magasin Marionnaud situé au 36 rue Victor-Hugo, dans le deuxième arrondissement de Lyon. "La direction et le futur repreneur refusent de sécuriser l’emploi et l’avenir des salariés par des engagements écrits, précis et opposables", dénonce le syndicat.

L’UNSA réclame 36 mois de garantie de l’emploi, le maintien des salaires et des primes ainsi que celui des accords collectifs actuellement en vigueur. Le tout, en demandant à ce qu’aucun magasin ne ferme dans le cadre du rachat. Le versement d’une prime exceptionnelle de 2 000 euros aux salariés fait également partie des demandes avant la finalisation du rachat.

Le syndicat de Marionnaud estime ainsi que les salariés doivent obtenir des garanties "claires et durables" sur leurs conditions de travail et leurs emplois.

Lire aussi : Les Hospices Civils de Lyon organisent une journée de sensibilisation aux pathologies rares liées à la grossesse