Finances publiques : les collectivités lyonnaises au régime sec

Grégory Doucet et Bruno Bernard, maire de Lyon et président de sa métropole. (@NC)

Le gouvernement, avant de démissionner, a tenté de mettre une partie du dérapage budgétaire sur le dos de collectivités locales. Lesquelles sont déjà contraintes à une cure d’austérité, à commencer par la Métropole de Lyon.

La Métropole de Lyon s’est résolue à serrer la vis pour faire face à un contexte budgétaire tendu. Durant l’été, elle a adressé une note enjoignant la plupart des services à proposer un plan d’économie de 10 à 15 % sur les budgets de fonctionnement. L’investissement est épargné par ce tournant de la rigueur que viennent de prendre les écologistes à deux ans du terme de leur mandat. La fin de l’abondance pour une collectivité qui a longtemps été l’une des plus puissantes de France financièrement. Fin juillet, principalement pour des raisons budgétaires, la Métropole de Lyon avait annoncé le gel des entrées dans ses dispositifs d’aide aux mères de famille isolées. Elle a finalement fait marche arrière à la rentrée face au tollé provoqué par cette décision auprès du monde associatif et des partenaires de gauche. La Métropole a en définitive instauré un cahier des charges plus restrictif qui devrait limiter le nombre d’entrées dans ses dispositifs de mise à l’abri.