Les images folles des intempéries sur l'A7 et dans la Drôme

Des pluies diluviennnes sont tombées dans le Nord du département de la Drôme. Des coulées de boue sur l'autoroute A7 ont très fortement perturbé la circulation.

La Drôme avait été placée en vigilance orange pour orages et pluie-inondation par Météo France. De là à s'attendre à une telle situation.

Lundi 18 septembre, au vu des conditions, Météo a actualisé son bulletin à 18h07 : "une perturbation active traverse la région depuis la nuit dernière, associée à des pluies souvent très intenses et à des orages parfois violents."

Et de faire ces observations notables : "forts cumuls le long de l'axe le plus actif sur l'Ardèche, le nord de la Drôme et de l'Isère, atteignant fréquemment 30 à 50 mm en moins d'une heure, 70 à 90 mm en moins de 3h et 100 à 130 mm depuis le début de l'épisode. Les cumuls atteignent localement des valeurs exceptionnelles supérieures à 150 mm sur le nord de l'Ardèche, la Drôme des Collines et la zone limitrophe avec l'Isère : près de 170 mm à Beaurepaire (38) et 210 mm à Saint-Sorlin-en-Valloire" dans la Drôme.

Les images de la gendarmerie du Rhône, postées sur X (ex-Twitter) explicites et folles.

⚠️Intempéries ⚠️ Si la situation s'améliore et la décrue bien amorcée, la circulation sur les axes du Nord département est toujours difficile. 20km de ralentissement sur l'#A7. Entrée 13, 14 et 15 sens Sud /Nord provisoirement fermées pour réguler les flux. Suivez @Radio1077 pic.twitter.com/gVjJZIDw2b — Gendarmerie de la Drôme (@Gendarmerie_026) September 18, 2023