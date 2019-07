Fête nationale à Lyon : le réseau TCL impacté pour le feu d'artifice

A l’occasion du feu d’artifice de ce dimanche 14 juillet, de nombreuses lignes de bus seront limitées ou supprimées dans l’agglomération lyonnaise à partir de 18h.

En plus des périmètres restreints aux piétons et aux voitures pour le feu d’artifice du 14 juillet, un certain nombre de lignes de bus seront limitées le temps des festivités. Le Sytral a fait part de la liste des adaptations, qui prendront effet à partir de 18h ce dimanche.

C3 : limitée à Cordeliers

C9 : limitée à Saxe-Préfecture

C10 : limitée à Perrache

C12 : limitée à Jean Macé

C13 nord : limitée à Croix Rousse

C13 sud : limitée à Cordeliers

C14 : limitée à Gare de Vaise

C18 : limitée à Croix rousse

C20 : limitée à Perrache

15 : limitée à Perrache

19 : limitée à Gorge de Loup

31 : limitée à Gare de Vaise

35 : limitée à Jean Macé

40 : limitée à Gare de Vaise

S1 : ne circule pas

S6 : ne circule pas

Funiculaire : fermé dès 20h au lieu de 22h

Malgré ces restrictions sur les bus, le réseau TCL renforcera la fréquence de ses lignes de métro A, B et D pendant la durée de l’évènement.