Les syndicats partent en ordre dispersé ce mercredi pour la manifestation du 1er-Mai. Une manifestation est prévue à 10 h 30.

Le 1er-mai 2023 avait été marqué par une importante mobilisation contre la réforme des retraites. Cette année, il n’est plus question de réforme des retraites , et l'intersyndicale est en ordre dispersé. La CFDT, et Force ouvrière notamment organisent leur propre mobilisation en marge de la manifestation à l'appel des autres syndicats prévue à 10 h 30 au départ de la station de métro Garibaldi en direction de la place Bellecour.

#1ermai | Une manifestation aura lieu à #Lyon ce mercredi 1er mai à partir de 10h30.



➡️La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Anticipez vos déplacements.



✅La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité de tous. pic.twitter.com/lcsgVK1wFP — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 30, 2024

"Le 1er mai doit aussi être le prolongement des mobilisations du 8 mars pour l’égalité réelle alors que les femmes sont moins payées et plus souvent en situation de précarité. Nos organisations appellent les travailleuses et travailleurs, les jeunes, étudiants et retraités, à manifester partout en France", écrivent dans un communiqué de presse syndicats et organisations de jeunesse.

Le corps enseignant également mobilisé contre la réforme du "choc des savoirs" appelle à une mobilisation pour "continuer à demander le retrait de la réforme". "Pas de retrait ? Pas de rentrée", scandent le personnel enseignant du Rhône. La CFDT appelle de son côté ses militants à participer à un défilé revendicatif dès 13 h 30 au départ de la porte des enfants du Rhône à la Tête d’Or jusqu’au parc de Gerland. Force ouvrière reprend de son côté son rendez-vous traditionnel, devant la plaque commémorative de la révolte des Canuts à la Croix-Rousse, à midi.