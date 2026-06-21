Actualité
Christophe Mahé ©Mr Brainwash

Festival Printemps de Pérouges 2026 : gagnez vos places pour le concert de Christophe Maé

  • par La rédaction

    • À quelques jours de l’ouverture du Printemps de Pérouges, Lyon Capitale, partenaire de l’évènement vous fait gagner des invitations pour un concert plein de peps et d’énergie positive avec Christophe Maé.

    Vendredi  26 juin 2026 Chirstophe Maé (21h30), précédé de SAINT GRAAL  en première partie.

    Ouverture des portes dès 18h, fermeture à 21h.

    Le festival prend ses quartiers dans l’immense parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens, demeure d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry et propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Au programme :  une ambiance décontractée et festive, des concerts dans un cadre exceptionnel, un espace gastronomique avec food trucks, bars et village partenaires.

    Pour participer : envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos nom et prénom + le nom du concert

    Les plus rapides recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.

    à lire également
    Elisabeth et Anaëlle Aymar défendent une Presqu'île plus apaisée.
    À Lyon, les défenseurs de la ZTL célèbrent un an de "ville plus calme et plus agréable"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Festival Printemps de Pérouges 2026 : gagnez vos places pour le concert de Christophe Maé 18:30
    Elisabeth et Anaëlle Aymar défendent une Presqu'île plus apaisée.
    À Lyon, les défenseurs de la ZTL célèbrent un an de "ville plus calme et plus agréable" 18:07
    Chambéry
    Canicule : Chambéry adapte l'accueil dans ses écoles et certaines crèches 17:06
    Armoni Brooks, MVP du championnat d'Italie, rejoint l'Asvel 15:58
    Halles de Lyon Paul Bocuse de Lyon
    Une dernière place à prendre au cœur du troisième meilleur marché du monde 14:46
    d'heure en heure
    Un homme blessé au couteau devant la gare Part-Dieu, les agresseurs en fuite 13:23
    Littérature : Hystérie collective...et jubilatoire 12:55
    Canicule : les concerts de la Ville maintenus pour la Fête de la musique 11:57
    Fête de la musique : la vente et la consommation d'alcool interdite à Lyon 10:30
    fontaine eau canicule
    Le Bassin de Lyon en vigilance jaune pollution ce dimanche 09:30
    sâone lyon st jean fourviere
    La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule 09:06
    Jusqu'à 40 degrés ce dimanche à Lyon 08:50
    Paul Bocuse au Panthéon ? La proposition surprise de Guillaume Gomez 20/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut