Festival Printemps de Pérouges 2026 : gagnez vos places pour le concert de Christophe Maé

À quelques jours de l’ouverture du Printemps de Pérouges, Lyon Capitale, partenaire de l’évènement vous fait gagner des invitations pour un concert plein de peps et d’énergie positive avec Christophe Maé.

Vendredi 26 juin 2026 : Chirstophe Maé (21h30), précédé de SAINT GRAAL en première partie.

Ouverture des portes dès 18h, fermeture à 21h.

Le festival prend ses quartiers dans l’immense parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens, demeure d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry et propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Au programme : une ambiance décontractée et festive, des concerts dans un cadre exceptionnel, un espace gastronomique avec food trucks, bars et village partenaires.

Pour participer : envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos nom et prénom + le nom du concert

Les plus rapides recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.

