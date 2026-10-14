À Lyon, une femme pointe une arme lors de la manifestation lycéenne du 8 octobre et prend huit mois de prison avec sursis

La femme, qui avait brandi un drapeau israélien et pointé une arme en direction des manifestants, le 8 octobre dernier, a été retrouvée et condamnée à huit mois de prison avec sursis.

La scène avait provoqué de vives tensions lors de la manifestation du 8 octobre. Lors de l'arrivée du cortège dans le 8e arrondissement de Lyon, deux femmes étaient apparues à une fenêtre du troisième étage d’un immeuble, brandissant un drapeau israélien dans le but de provoquer les manifestants. Sur place, nous avions constaté un échange de doigts d’honneur entre les personnes présentes dans le cortège et les deux femmes sur le balcon.

Quelques cris ont surgi à un moment. En demandant ce qu’il se passait, des manifestants nous ont signalé la présence d’une arme dans les mains des personnes. Près d’une semaine après les faits, cette présence a été confirmée comme le rapportent nos confrères du Progrès. L’une des deux femmes, âgée de 61 ans, a été interpellée le samedi 10 octobre, deux jours après les faits, avant d’être jugée ce lundi.

Elle était poursuivie pour des violences avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail (ITT) et a comparu dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Le tribunal l’a condamnée à huit mois de prison avec sursis, a une interdiction de détention ou de port d’arme pendant cinq ans.

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