Mouvement lycéen : deux nouvelles manifestations attendues ce jeudi à Lyon

La manifestation étudiante partira à 10 heures depuis Debourg, dans le 7e arrondissement, tandis que la mobilisation lycéenne se déroulera à 15 heures place des Terreaux, dans le 1er arrondissement.

Les lycéens et étudiants n’ont pas dit leur dernier mot. Après la manifestation qui a réuni au moins 11 000 personnes entre Lyon et Villeurbanne ce mardi, mais qui n’a pas pu arriver à son terme après que la préfecture du Rhône a ordonné sa dispersion en raison des nombreuses dégradations commises sur le parcours, dont celle d’une station essence Esso, deux nouvelles mobilisations sont attendues ce jeudi 15 octobre.

L’appel est lancé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. La première manifestation devrait partir aux alentours de 10 heures depuis la station de métro Debourg (7e arr.) pour rejoindre les Berges du Rhône. Tandis que la deuxième se déroulera sur la place des Terreaux (1er arr.) à 15 heures. "Face au manque de moyens, à la précarité et à la dégradation des conditions d’études, la jeunesse continue de faire entendre sa colère", lancent les organisateurs.

La préfecture du Rhône indiquait plus tôt dans la journée qu’aucune déclaration n’avait pour l’heure été effectuée. Selon nos confrères de Tout Lyon, plusieurs syndicats n’avaient, eux aussi, pas connaissance de ce nouvel appel. Reste à savoir s'il sera suivi par les lycéens et les étudiants, qui devraient se mobiliser en masse aux côtés des Gilets jaunes ce samedi 17 octobre à Lyon et partout en France.

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