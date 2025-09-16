Jeudi 2 octobre, plus de 200 biens saisit par la justice seront revendus à prix cassés lors d'une vente aux enchères organisée à la Cour d'appel de Lyon.

Montres Rolex, sac Louis Vuitton, ou encore voiture Ferrari, jeudi 2 octobre, les biens saisis par la justice deviendront de véritables opportunités d'achat pour le grand public. Dans le cadre de la "Nuit du droit", la cour d'appel de Lyon (1er) accueillera une vente aux enchères publique à 13 h. Au total, plus de 200 lots de pièces prestigieuses récupérés par la justice seront vendus à prix cassés.

Voitures, bijoux, maroquinerie...

La vente aux enchères se fera à l'issue d'une journée d'exposition où l'ensemble des biens seront présentés au public. Parmi les gros lots mis en vente : une Porsche 911 type 992 Carrera, une rare Ferrari 360 Modena, mais aussi un bracelet Cartier "Love", un sac cabas Louis Vuitton, ou encore une montre Rolex GMT MASTER II.

La vente en présentiel sera uniquement accessible sur inscription au 04 72 50 50 90 ou sur lyon@actalliance.fr. Pour ceux qui n'auraient pas de place ou qui ne pourraient être présents, un live Interencheres ou Drouot live permettront également d'enchérir.

