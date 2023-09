Ferez-vous partie des 600 choristes de Tralalyon ?

La plus grande chorale éphémère de Lyon revient au pied de la basilique de Fourvière, entre rock et gospel. A vos inscriptions !

Le rendez-vous a été fixé au vendredi 22 septembre, à 19h30, sur le parvis de la basilique de Fourvière (ça tombe bien, ce jour-là, le XV de France ne joue pas). 600 choristes amateurs - vous, vos copains, vos voisins, etc.- sont attendus pour participer à une expérience unique et festive : chanter les plus grandes chansons de tous les temps.

Juste le plaisir de chanter

Nul besoin d'être soprano léger ou baryton-verdi, il suffit d'aimer chanter et, le jour J, de pousser la chansonnette avec 599 autres personnes (qui seront dans le même cas de figure). "Pas de public, tout le monde chante ! Pas de niveau de chant requis !" carillonnent les phoniques organisateurs, l'association Art en live et l’agence Esprit des Sens.

L'année dernière, pour sa première édition, Tralalyon avait choisi Don't stop me know de Queen (en février 2022, la chanson - sortie en 1979 - avait atteint la barre du milliard d'écoutes sur Spotify).

Mezzo sur le soprano, selon un chercheur en neuroscience des Pays-Bas, Don't Stop Me Now est la chanson qui rend le plus heureux, partant du principe qu'elle comporte des paroles positives et qu'elle est composée en mode majeur et sur un rythme de 150 bpm.

Cette année, pour la deuxième édition de Tralalyon (dont Lyon Capitale est partenaire), les deux chefs de choeur ont opté pour :

rock : Believer d'Imagine Dragon

: Believer d'Imagine Dragon gospel : un medley de chansons du film Sister Act : I will follow him - Ain't no moutain - This little light of mine - Oh happy day

L’inscription est disponible sur le site de TralaLyon à hauteur de 12€ (+ 25 ans), 6€ (15-25 ans) et 2€ (- 15 ans).

Avec le code promo "LYONCAP", vous bénéficiez d'une réduction de -50% !

Une fois inscrits, les participants reçoivent les paroles ainsi que les fichiers audios pour s’entraîner. Le jour de l’évènement, les chanteurs sont attendus à 20h pour une répétition générale sous les mains de Zoélie Macaudière, cheffe de choeur Gospel et de Renato Di Folco, chef de cœur pop-rock.

Une chorale de 365 personnes sur l’esplanade de #Lyon #Fourviere chantant Don’t stop me now de Queen : ça donne #tralalyon ! (Part 1) pic.twitter.com/vZO8hL40kS — Lyon Capitale (@lyoncap) June 9, 2022