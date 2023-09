Fancy Women Bike Ride est un événement cycliste organisé le dimanche 17 septembre à Lyon à l'occasion de la semaine européenne de la Mobilité.

Cette parade festive a été lancée en 2013 en Turquie et depuis, elle a lieu tous les ans dans plus de 200 villes simultanément dans le monde. Elle a pour objectif de donner de la visibilité aux femmes dans l'espace public en utilisant le vélo, comme un moyen d'émancipation et de liberté.

Événement avant tout festif, il est gratuit, ouvert à tous et sans inscription. Les personnes participantes sont invitées à porter des tenues colorées et à accessoiriser leur vélo.

Point de RDV à 16h place des Terreaux. Arrivée au Parc de la Tête d'Or après un parcours de 5 km à vitesse modérée…

Retrouvez l’événement sur instagram : @lyonfwbr

et sur facebook