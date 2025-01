Les usagers de la petite reine n’ont pas toujours bonne réputation à Lyon. Ils sont considérés comme dangereux parfois à tort, parfois à raison, jalousés pour leur capacité à s’extraire des bouchons. Nous vous livrons quelques conseils pour tordre le cou à certaines idées reçues et circuler en toute sécurité et en bonne intelligence.

Faut-il rendre le casque obligatoire ?

Le Code de la route ne le prévoit que pour les enfants de moins de 12 ans. Différentes études scientifiques ont pourtant démontré que le port d’un casque réduit de plus de 50 % les risques de traumatismes crâniens en cas de chute. À Lyon, des associations, comme La Ville à vélo, recommandent son port mais s’opposent à une obligation. Pour elles, la vigilance des cyclistes comme des automobilistes est la première des mesures de sécurité. Les défenseurs du vélo redoutent aussi qu’une obligation ne détourne certains usagers de ce mode de transport. En Australie, la mesure a été adoptée en 1991 et s’est traduite par une baisse de la mortalité mais aussi de la pratique du vélo. Thomas Rudigoz a déposé en 2023, il était alors député, un projet de loi pour rendre le port du casque obligatoire pour les trottinettes électriques et envisageait de l’étendre aux cyclistes. Le ministère des Transports n’avait pas suivi sa proposition. Elle faisait suite au décès d’Iris et Warren renversés sur une trottinette électrique par un ambulancier quai Tilsitt à l’été 2022. Sur les pistes de ski, le port du casque s’est déjà généralisé sans être obligatoire. D’après le Système national d’observation de la sécurité en montagne, 86 % des skieurs en portent un.