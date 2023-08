Face à la canicule, un "site rafraîchi" ouvre au gymnase Enghien à Lyon

Pour atténuer les conséquences de la vague de chaleur qui touche Lyon, la Ville ouvre à partir de ce mardi 22 août un "site rafraîchi" au gymnase Enghien, dans le 2e arrondissement de Lyon.

À partir de midi, le département du Rhône, l’agglomération lyonnaise et la ville de Lyon passeront en vigilance rouge canicule, alors que le mercure doit grimper jusqu’à 40°c ce mardi 22 août. Après voir étendus les horaires d’ouverture des parcs de la Tête d’Or, jusqu’à 23h30, de Blandan et Gerland jusqu’à minuit, la Ville de Lyon ouvre ce mardi le gymnase Enghien dans le 2e arrondissement pour accueillir les personnes fragiles.

D’autres "sites rafraîchis", autrement dit climatisés, sont ouverts dans certaines mairies des 3e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements pendant leurs horaires d’ouverture et jusqu’à 17 heures en mairie du 9e. Quatre piscines municipales sont également ouvertes en ce mois d’août, en revanche leur accès ne sera pas rendu gratuit par la mairie, faute d’un nombre suffisant de maîtres-nageurs.

500 personnes âgées sur le registre de la Ville

En complément de l’activation du plan bleu dans les Ehpad, à la demande de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Lyon mobilise également les agents du CCAS et de la municipalité mettent en place une maraude téléphonique. Quelque 500 personnes âgées enregistrées sur le registre de la Ville de Lyon seront contactées quotidiennement. "Si ça ne va pas bien les agents peuvent se déplacer pour une levée de doute avec les pompiers et la police s’il y a une suspicion de malaise, etc.", précisent les services de la mairie.

De son côté, la préfecture du Rhône a annoncé que "les accueils collectifs de mineurs devront annuler leurs sorties extérieures" et les manifestations sportives et grands rassemblements en extérieur devront "être adaptés, décalés, reportés ou annulés au cas par cas". À cela s’ajoute une mobilisation accrue des associations en charge des maraudes.