Pas de gratuité dans les piscines à Lyon malgré la canicule

Faute de maîtres-nageurs, la mairie de Lyon ne rendra pas l’accès à ses piscines gratuit malgré l’épisode de canicule en cours.

Depuis dimanche 20 août, la Ville de Marseille a instauré la gratuité dans ses piscines alors que toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est placée en vigilance orange canicule. Jusqu’au 23 août, comme lors d’un précédent épisode de canicule en juillet, les dix piscines municipales marseillaise sont ouvertes gratuitement aux habitants pour atténuer l’impact de la canicule sur leur quotidien.

"On ne va pas créer d’autre risque en plus du risque caniculaire" Grégory Doucet, maire EELV de Lyon

Pénurie de maîtres nageurs

Quid d’une telle mesure à Lyon, épicentre de cet épisode canicule où le mercure pourrait attendre 40°c cette semaine ? Invité ce lundi matin de France info, le maire EELV de Lyon Grégory Doucet a expliqué ne pas pouvoir offrir cette option aux Lyonnais. "Je serai très heureux de pouvoir faciliter davantage l’accès aux piscines lyonnaises. [Mais] on a un nombre limité de piscines sur la ville et un nombre limité de personnel de surveillance, de maitre nageurs. Je ne vais pas lancer un appel à la gratuité des piscines qui nous mettrait certainement à risque si la fréquentation était trop élevée. On ne va pas créer d’autre risque en plus du risque caniculaire", s’est justifié le maire de Lyon.

Quatre piscines ouvertes en août

Cette semaine, pour se rafraichir dans l’une des quatre piscines municipales de la Ville ouvertes en août, les Lyonnais devront donc continuer de débourser entre 2,60 euros et 3,40 euros pour accéder aux piscines Tronchet (6e), de La Duchère et Mermoz (8e) et entre 5,50 euros et 8 euros à al piscine du Rhône, toutefois gratuite pour les moins de 6 ans.

Faute de maitres-nageurs, la piscine Mermoz est toutefois fermée les mercredis et jeudis du mois d’août. Une pénurie qui perturbe également le fonctionnement de la piscine de La Duchère, fermée le mardi pour les mêmes raisons. À Lyon, il manquerait ainsi une dizaine de maître-nageurs pour faire fonctionner normalement les piscines.

Un espace climatisé en mairie du 7e

À défaut de pouvoir offrir la gratuité des piscines de la ville aux Lyonnais, Grégory Doucet précisait ce lundi matin que les horaires d’ouverture des parcs ont été étendus, certains ouvrant ainsi à 6 heures du matin pour ne fermer qu’à minuit. Un espace climatisé a également été ouvert au sein de la maire du 7e arrondissement, pour permettre aux habitants de « venir souffler un peu ».