Euronews change de patron, au profit d'un journaliste controversé

Un journaliste contesté par certains salariés a été nommé jeudi 17 octobre à la tête d'Euronews à Lyon.

La chaîne d'information continue Euronews a annoncé jeudi la nomination à sa tête du journaliste allemand Claus Strunz, contesté par certains salariés, après avoir écarté son prédécesseur pour une raison non divulguée. Claus Strunz, 58 ans, cumulera les fonctions de directeur général par intérim, "pour une période minimale de six mois", et de directeur de la rédaction, a indiqué la chaîne dans un communiqué.

Ex-rédacteur en chef d'un taboïd allemand

Ce journaliste a fait l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Axel Springer, dont il a été vice-président TV et vidéo. Il a été membre du comité de rédaction du quotidien conservateur Die Welt, et rédacteur en chef du quotidien populaire Bild. Dans un article publié par Le Monde le 13 octobre, au sujet de cette nomination prochaine, des salariés, anciens et actuels, se sont inquiétés des prises de position de M. Strunz.

Sur X, il se montre très intéressé par le conflit israélo-palestinien, déplorant les manifestations pro-palestiniennes en Allemagne, ou se montrant favorable à ce que Berlin renforce son soutien à Israël.

"Fermement attaché aux valeurs européennes"

"Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe expérimentée et compétente d'Euronews pour couvrir, avec un regard critique, cette période, tout en restant fermement attaché aux valeurs européennes", a affirmé le nouveau dirigeant, cité dans le communiqué.

Euronews a été racheté en 2022 par un fonds d'investissement portugais, Alpac Capital, dirigé par deux anciens consultants de McKinsey, Pedro Vargas David et Luis Santos. D'après une enquête de médias portugais, français et hongrois, un tiers de la somme ayant permis ce rachat provenait d'un fonds lié au Premier ministre hongrois Viktor Orban, via une fondation.

Le média d'investigation hongrois Direkt36 s'était procuré une présentation PowerPoint "strictement confidentielle" avançant que ce rachat pourrait atténuer "le biais de gauche" des médias, Euronews étant "influente sur les politiques de l'UE". Euronews, chaîne internationale créée en 1993 à Lyon, a traversé depuis 2020 de multiples restructurations pour réduire ses effectifs et déplacer son centre de gravité vers Bruxelles.

Arrivé en 2022, l'ancien directeur général, le Français Guillaume Dubois, a tâché de redresser les comptes. Son poste a été révoqué le 11 octobre par le conseil d'administration, sans qu'on ne lui donne de motif, d'après un courrier électronique qu'il a envoyé aux salariés.