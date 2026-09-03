50e édition de Préventica à Lyon : Le grand rendez-vous de la qualité de vie au travail

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Du 6 au 8 octobre prochain, Eurexpo accueille la 50e édition de Préventica, le grand événement national de la santé et sécurité au travail.

Un événement majeur pour les organisations en Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis près de 25 ans, Préventica s'est imposé comme le rendez-vous incontournable de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail en France. Préventica fédère toute l'année une communauté d'experts, d'entreprises et d'institutions mobilisés autour des enjeux de prévention au service de la performance des organisations.

Cette édition Lyonnaise proposera un programme particulièrement dense : 15 000 participants, 500 exposants, 180 conférences et ateliers, 750 experts et intervenants, le tout pensé autour d'un objectif unique : mettre en avant les innovations produits, les offres d'accompagnement, les bonnes pratiques et le partage d'expériences entre pairs. Une source d'inspiration concrète pour tous les décideurs de l'entreprise et des organisations : dirigeants, DRH, préventeurs, managers, fonctions achats, production, logistique, services généraux…

© Préventica

Au fil des éditions, Préventica s'est affirmé comme un véritable observatoire des mutations du travail, où se croisent analyses d'experts, innovations technologiques et retours d'expérience d'organisations confrontées aux grandes transformations du monde professionnel. Longtemps perçue comme une simple obligation réglementaire, la qualité de vie et des conditions de travail s'inscrit aujourd'hui dans une approche bien plus globale, mêlant responsabilité sociale, performance économique et attractivité des organisations.

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Merci à Préventica qui permet la circulation de tous les projets qui contribuent à la santé, sécurité et la qualité de vie au travail des professionnels - Responsable du service de médiation - Assistance Publique Hôpitaux de Paris

© Préventica

Des exposants au cœur de l’innovation en prévention

Préventica rassemblera un large éventail d’acteurs engagés : entreprises innovantes, organismes publics et experts y présentent leurs solutions concrètes et leurs savoir-faire. Une opportunité unique de découvrir les dernières avancées et d’échanger directement avec les professionnels du secteur.

Consulter la liste des exposants

Un programme de 180 conférences au cœur de l’actualité professionnelle

Les conférences offriront un espace d’échanges et de réflexion autour des grands enjeux du monde du travail. Experts, décideurs et acteurs de terrain y partagent leurs analyses et leurs retours d’expérience. Une source précieuse d’inspiration pour faire évoluer ses pratiques et anticiper les transformations à venir.

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« Je suis un fidèle des Congrès/Salon Préventica pour son panel de nouveautés proposées à chaque édition mais aussi pour les échanges conviviaux et retour d’expériences entre tous les acteurs de la santé au travail. »

— Inspecteur Hygiène / Sécurité, CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE

Des personnalités engagées, au cœur des débats

Fidèle à son rôle de carrefour des expertises, Préventica Lyon accueillera de nombreuses personnalités reconnues du monde institutionnel, économique et scientifique. Experts, décideurs publics et dirigeants d’entreprises viennent partager leur vision et leurs retours d’expérience et apporteront un éclairage stratégique sur les enjeux actuels du monde du travail.

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© Préventica

Deux prix pour valoriser les innovations et démarches managériales

Les Prix de l'Innovation récompensent les entreprises qui proposent des solutions matérielles ou d’accompagnement/conseil innovantes pour améliorer la santé des salariés, la sécurité des environnements de travail et contribuer positivement au travail de demain.

Le Prix Management Inspirant valorise les démarches managériales qui placent l'Humain au cœur de l'action, renforcent l'engagement collectif, et transforment durablement les environnements de travail.

Informations pratiques

Dates : 6, 7 et 8 octobre 2026

Lieu : Eurexpo Lyon

Entrée : Gratuite sur inscription (professionnels)

Programme : Disponible ici

Vous êtes professionnel ? Inscrivez-vous gratuitement et rejoignez les 15 000 participants attendus à Lyon.

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