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Lidl Lyon
Le Lidl de la rue de Marseille, à Lyon @GL

Et si... Un supermarché dans un monument historique devenait le modèle lyonnais

  • par Guillaume Lamy

    • Un Lidl dans un monument historique, un bazar sous verrière classée : et si Lyon inventait un nouveau modèle, où le patrimoine sert surtout de toile de fond au commerce du quotidien ?

    Depuis le 26 février, Lidl occupe l’ancien garage Citroën de la rue de Marseille inscrit à l’inventaire des Monuments historiques sur 2 354 m2 de surface de vente.

    Le bâtiment fut à son inauguration la plus grande station-service du monde. Jean Prouvé y avait contribué pour les rampes, les escaliers, les verrières. Aujourd’hui, on y achète des céréales en promo.

    Ce n’est pas la première fois que Lyon habille un monument du patrimoine en fond de rayon. En 2016 déjà, Maxi Bazar s’était installé dans l’ancienne Banque de France rue de la République sous sa grande verrière classée.

    Deux monuments historiques, deux enseignes grand public un peu ras les pâquerettes. Le modèle lyonnais de reconversion patrimoniale commence à ressembler à une doctrine : quand un beau bâtiment se libère en hypercentre, on y installe du commerce populaire, on respecte la façade et on appelle ça de la mixité urbaine.

    On pourrait aussi parler de la galerie des Terreaux, au rez-de-chaussée de l’immeuble surnommé “le massif des Terreaux”, juste face à l’hôtel de ville. Après des décennies d’abandon, il va devenir, sous décision écologiste, un lieu dédié à la réparation et au réemploi. On ne peut pas dire que ça tire vers le haut. Face à l’un des symboles de la ville et à côté du musée des Beaux-Arts, on aurait pu imaginer quelque chose d’un peu plus ambitieux, un lieu culturel par exemple. Bref, quelque chose qui soit à la hauteur de l’adresse.

    Mais la ville de Lyon, en 2026, répare des vélos là où elle aurait pu rêver plus grand. On peut aussi y voir un aveu d’impuissance : pour les écologistes, la culture n’a jamais vraiment été une priorité. Là où d’autres auraient pensé rayonnement, programmation, création, ils pensent réemploi et économie circulaire. Ce n’est pas illégitime. Mais sur cette place symbole, ça laisse un goût d’occasion manquée. C’est en réalité très symbolique… 

    Lire aussi : 2 350 m² et 16 ans d'attente : le Lidl qui change la donne à Lyon


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