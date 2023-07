Terre de montagnes, parcourue par les gorges de la Loire et de l’Allier, pays aux immenses forêts de sapins et aux vallées chatoyantes, la Haute-Loire est le département du tourisme vert. De nombreux châteaux s’égrènent au fil de ce territoire préservé et, à la période estivale, ouvrent exceptionnellement leurs portes. Partons à la découverte des joyaux de ce patrimoine, parfois ancestral.

Le Passeport des demeures historiques

Deux associations, la Demeure historique et la Route historique des châteaux d’Auvergne, sont à l’origine de cette offre inédite. Le Passeport des demeures historiques recense les châteaux privés qui ouvrent, durant l’été, leurs portes au public, pour une somme généralement modique, entre 5 et 8 euros. Dix-neuf châteaux accueillent ainsi le grand public en Haute-Loire. Des forteresses médiévales aux châteaux du XIXe en passant par des bijoux de style Renaissance, entrez dans une page de l’histoire !

© Château de Lespinasse

Le château de Lespinasse

Près de Brioude, le château de Lespinasse est une forteresse du XIIe siècle, construite sur les ruines d’une villa gallo-romaine nommée Spinatia, (les pins), qui a donné son nom au château. Son donjon carré coiffé de mâchicoulis lui confère un air majestueux.

Son premier seigneur est le chevalier Lambert d’Ore, un compagnon de croisade de Philippe Auguste. C’est au retour d’une expédition que le roi lui offre Lespinasse, que Lambert érige en château.

La propriété donne à ses seigneurs le droit de percevoir la dîme féodale, et génère de nombreux revenus fonciers, qui font de la famille d’Ore une famille fortunée. Jean, le fils de Lambert, obtient des droits de haute et basse justice, ce qui montre l’importance de la seigneurie de Lespinasse.

Au fil des siècles, les propriétaires se succèdent au château, l’agrandissant et le modifiant, notamment aux XIVe et XVe siècles. Toujours habité, la famille Berchebru de Foucaud et d’Aure, l’actuelle propriétaire, a entrepris d’importants travaux de restauration.

Juillet-août : visite guidée tous les jours (sauf le samedi) : à 15 h et 17 h

Tarifs 8 €/7 € (groupe)

Tél. : 04 71 76 82 12

www.route-chateaux-auvergne.org

© Château de Bouzols

Le château de Bouzols

Édifié à partir du XIe siècle, le château est une des forteresses les plus emblématiques du Velay. Sa particularité réside dans son organisation défensive. Au centre, le donjon ou citadelle, du XIIIe-XVe siècle, actuellement en ruines, est séparé – par un fossé creusé dans le roc – des bâtiments d’habitation, édifiés au XVe siècle puis agrandis et modernisés aux XVIe et XVIIe siècles.

Visite guidée du 20 juin au 3 septembre tous les jours (sauf le lundi) : 11 h, 14 h 30 et 16 h

Plein tarif 8 € / 7 € (groupe)

Tél. : 06 76 58 23 95

www.bouzols.fr

© Luc Olivier

Le château natal du marquis de La Fayette

Entre Brioude et Le Puy, le château de Chavaniac-Lafayette, maison forte du XIVe siècle remaniée et restaurée plusieurs fois au cours de son histoire, est la demeure natale du célèbre “héros des deux mondes”, le marquis de La Fayette. La visite vous transporte au cœur du XVIIIe siècle, à travers les pièces du château qui abordent différentes périodes de sa vie.

Né en 1757, orphelin de père à deux ans, élevé par des femmes, puis orphelin de mère à douze ans, il embrasse, à dix-neuf ans, la cause des insurgents américains et joue un rôle décisif dans la guerre d’indépendance des États-Unis contre la Grande-Bretagne.

Il se lie d’une forte amitié avec Georges Washington, le premier président des États-Unis, tant bien qu’il prénommera son fils Georges Washington. Le parc du château a reçu le label “Jardin remarquable”.

Du 1er avril au 5 novembre : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Juillet-août : ouvert tous les jours : 10 h-18 h

Tarifs 8 € / 6 € / Suppl. 4 € visite guidée.

Tél. : 04 71 77 50 32

www.chateau-lafayette.fr

© Géraldine Garcia

Le château de la Rochelambert, à Saint-Paulien

Adossé à une falaise de basalte, reste d’un ancien volcan, ce castel semble attendre sa belle au bois dormant.

Le château a appartenu à la famille de la Rochelambert du XIIe siècle jusqu’en 1922, date à laquelle la fille de Marie Auguste Aimé, dernier marquis de la Rochelambert, décide de vendre la demeure. Incendié par les huguenots en 1562, il a été reconstruit selon le style Renaissance.

Au cours de son voyage en Velay, George Sand visite brièvement le château le mardi 14 juin 1859. Celui-ci la marque néanmoins suffisamment pour qu’elle y situe le roman qu’elle écrit le mois suivant et qui a pour titre Jean de la Roche : “Le petit manoir est, quant à l’extérieur, un vrai bijou d’architecture, assez large, mais si peu profond, que la distribution en est fort incommode. Tout bâti en laves fauves du pays, il ne ressemble pas mal, vu de l’autre côté du ravin, à un ouvrage découpé en liège, surtout à cause de son peu d’épaisseur, qui le rend invraisemblable… À droite et à gauche, le rocher revient le saisir de si près qu’il n’y a, faute d’espace aplani, ni cour, ni jardins, ni dépendances adjacentes…”

Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et le lundi sur réservation

Plein tarif 8 € / 7 €

Tél. : 07 66 83 19 01

www.chateau-de-la-rochelambert.com

© Géraldine Garcia

Le château de Saint-Vidal

La forteresse médiévale de Saint-Vidal, la mieux conservée de la région, est un des incontournables de la Haute-Loire.

Du haut de ses mille ans (elle fut construite du XIe au XVIe siècle), elle est l’un des grands témoins de l’histoire de France. Les historiens du Velay attestent du départ d’un Saint-Vidal à la première croisade aux côtés du chef spirituel Adhémar de Monteil, évêque du Puy.

Il participe à la prise d’Antioche avec Héracle de Polignac. Au XVIe siècle, les propriétaires, La Tour, entreprennent de gros travaux de modernisation au goût de la Renaissance, mais également pour se défendre pendant les guerres de Religion. Au XVIIe siècle, voyant la puissance de cette famille auvergnate augmenter, Richelieu fait désarmer la forteresse.

Depuis 2016, le lieu connaît une véritable résurrection. Vianney Audemard d’Alançon le rachète et le transforme en un lieu de spectacles historiques et de reconstitutions, ainsi que de spectacles déambulatoires autour d’une quinzaine de salles illustrant l’histoire de France.

L’accès aux jardins à la française, à l’italienne et son jardin d’eau est gratuit. Le château possède même une brasserie où se déguste la bière Saint-Vidal, ainsi qu’un hôtel cinq étoiles (voir nos adresses).

D’avril à juin : visite guidée du mercredi au dimanche, à 10 h 30 et 15 h.

Juillet-août : réservation conseillée. Tarifs : de 4 € à 16 € (selon formule et spectacles).

Tél. : 09 81 43 68 00

www.saintvidal.com

© Luc Olivier

Le Château de Lavoûte-Polignac

À une quinzaine de kilomètres au nord du Puy, le château de Lavoûte-Polignac domine le fleuve Loire dans un site spectaculaire.

Le méandre “la voûte” qui enserre la demeure des Polignac sur son éperon rocheux lui confère un cachet incomparable.

Les Polignac, une très ancienne famille française, y possèdent un château depuis près de dix siècles. Remanié à de nombreuses reprises, presque entièrement détruit à la Révolution, seule subsiste l’aile sud, flanquée de ses tours rondes, qui se dresse au-dessus de la Loire.

Le château appartient toujours à la famille Polignac, dont la demeure parisienne au tout début du XXe siècle était l’hôtel particulier Le Crillon, aujourd’hui célèbre palace, place de la Concorde.

Visite guidée sur rendez-vous, de Pâques à la Toussaint tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Tarif 8 €

Tél. : 04 71 08 50 02

www.lavoute-polignac.fr

© Luc Olivier

Les imposants vestiges du château d’Arlempdes

À 25 kilomètres au sud-est du Puy-en-Velay, le château domine le petit village d’Arlempdes, classé parmi les “plus beaux villages de France”.

Ruine majestueuse, le château d’Arlempdes surplombe la Loire du haut de son éperon rocheux.

Construit entre le XIIe et XIVe siècle, grâce à sa position stratégique au sommet du “Grand Roche”, il fut longtemps réputé imprenable. Charles III de Poitiers, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, devenu baron d’Arlempdes par son alliance avec Anne de Montlaur de la maison d’Arlempdes, y vécut et transforma le château.

Sa petite fille n’est autre que Diane de Poitiers, dame d’Arlempdes, à la légendaire beauté, influente maîtresse de Henri II au XVIe siècle.

Du 18 mars au 15 octobre. Sauf lundi.

Visite guidée en juillet-août Tickets à retirer au bar-restaurant Le Manoir

Plein tarif 6 € / 4 €. Tél. : 04 71 57 17 14

www.chateau-arlempdes.fr

Où se loger ?

• Château Saint-Vidal

Un hôtel cinq étoiles pour une expérience hors du temps. Tél. : 09 81 43 68 00

www.chateaudesaintvidal.com

• Cabanes Châteaux & Spa Le Peydébé, à Vieille-Brioude.

Cabanes de luxe aux airs de château médiéval, avec spa privatif, nichées entre 3 et 6 mètres de hauteur.

Tél. : 04 63 59 00 06 - www.cabanes-peydebe.fr

• Château de Duriane

Deux chambres d’hôtes confortables à 5 km du Puy-en-Velay

Tél. : 06 80 70 59 32

www.chateaudedurianne.com

• Maison Forte de Volhac, à Coubon

Chambres d’hôtes dans un écrin de verdure

Tél. : 04 71 08 89 18 - www.volhac.com

Où se restaurer et boire un verre ?

• Brasserie Saint-Vidal

Une microbrasserie dans les anciennes écuries du château. Dégustation en terrasse autour de planches de charcuteries et fromages

www.saintvidal.com

• Lard dans l’assiette, à Brioude

Cuisine généreuse de produits frais et maison

Tél. : 04 71 74 82 76

• Restaurant Tournayre, au Puy-en-Velay

Cuisine régionale dans une belle salle voûtée

Tél. : 04 71 09 58 94

www.restaurant-tournayre.com

Comment s’y rendre ?

• Le Puy-en-Velay : depuis Lyon, comptez 1 heure 45 en voiture

• Brioude : depuis Lyon, comptez 2 heures 30 en voiture

www.myhauteloire.fr