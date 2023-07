Le monastère royal de Brou expose dans son église gothique Le Tissu, œuvre lumineuse de Lionel Sabatté, créée avec des milliers de fragments de peaux humaines.

Peintre, dessinateur et sculpteur, Lionel Sabatté s’intéresse aux rebuts et travaille sur la transformation de la matière comme la poussière, les cendres, les peaux mortes, la rouille, tout ce qui porte la trace du vécu et qui lui permet d’explorer, dans la même temporalité, la notion de vie et de mort.

Il a ainsi réalisé une série de portraits humains avec de la poussière remplie de cheveux et de bouts de tissus ramassés dans la station Châtelet du métro parisien où passent chaque jour 700 000 voyageurs.

Recréant avec ces matières mortes constituées de l’ADN de milliers de personnes une humanité réinventée et vivante. Sa démarche est la même avec ce tissu organique suspendu au-dessus du jubé de l’église gothique du monastère royal de Brou.

Le Tissu de Lionel Sabatté © Marine Bontemps

Translucide et carré, il flotte dans l’air, joue avec les espaces et la lumière du lieu mais aussi avec l’image des vitraux en arrière-plan, offrant au visiteur des effets différents tout au long du parcours.

En s’approchant, il comprend que ce n’est pas un tissu ordinaire car élaboré avec des milliers de fragments de peaux humaines. La symbolique est forte. L’artiste crée ici un tissu social constitué de corps réunis ou disparus.

Le Tissu - Lionel Sabatté – Jusqu’au 3 septembre, église du monastère royal de Brou. www.monastere-de-brou.fr

La Pietà de Conrad Meit, un chef-d’œuvre allemand

Le monastère royal de Brou présente également La Pietà, œuvre monumentale en albâtre créée entre 1527 et 1532 par Conrad Meit, considéré comme le Michel-Ange allemand.

La Pietà © DRAC de Bourgogne Franche-Comté

Destinée à l’origine à la chapelle de la cathédrale de Besançon où elle est exposée, elle fut d’abord réalisée à Brou où elle revient temporairement, après une importante restauration, s’offrir au regard des visiteurs.

Elle est présentée dans l’abside du chœur de l’église au plus près des tombeaux. Ce prêt exceptionnel est aussi l’occasion de découvrir les gisants et angelots de Brou créés par l’artiste.

La Pietà - Conrad Meit – Jusqu’au 15 octobre, église du monastère royal de Brou. www.monastere-de-brou.fr