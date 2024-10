Escapades à Athènes depuis Lyon : nos incontournables en hors-saison

De l'incontournable Acropole au plus intimiste temple de Poséidon, en passant par ses rues vivantes, en hors-saison, Athènes s'apprécie au soleil, sans la foule. Lyon Capitale vous emmène à la découverte de la capitale grecque.

Connue pour ses images de cohue sur l'Acropole en plein été sous 40°C, Athènes est pourtant une ville qui se découvre en toute saison. Depuis quelques années, la saison touristique s'étend jusqu'en décembre, puis reprend l'année suivante dès le mois de mars. Une bonne période pour profiter du soleil et des sites historiques de la ville et ses alentours, tout en échappant aux chaleurs et à la fréquentation étouffantes.

Depuis Lyon et jusqu'à la mi-novembre, avant une reprise à la mi-mars, la compagnie low-cost britannique easyJet offre une liaison directe avec la capitale grecque à partir d'un peu moins de 200 € par personne.

L'Acropole et son musée flambant neuf

S'il est bien un site incontournable à visiter lors d'une première virée à Athènes, c'est l'Acropole. Avec ses trois temples, dont le magistral Parthénon et son marbre pentélique, symbole de la suprématie architecturale athénienne dans la Grèce antique, l'Acropole vous transporte à coup sûr dans la grande Histoire. En 2009, un tout nouveau musée a vu le jour au pied de la colline la plus célèbre du monde. Il est construit sur pilotis pour préserver un site archéologique observable grâce à son sol transparent.

Le fresque du Parthénon à Athènes. (@NC)

Nous vous recommandons ainsi de visiter d'abord le musée puis de vous rendre sur l'Acropole dans un second temps. Musée qui, soit dit en passant, vous permettra de réaliser combien le Louvre et le British Museum doivent à la Grèce, les éléments de sculpture manquants à ce nouveau musée de l'Acropole ayant été reproduits dans un matériau blanc permettant de les distinguer des éléments originaux.

L'autre Parthénon, le temple de Poséidon pour une excursion hors de la ville

Louez une voiture et quittez le centre-ville. Au bout d'une balade d'un peu plus d'une heure longeant une sublime côte et permettant de découvrir les paysages arides de la périphérie Athénienne, vous découvrirez une temple splendide, dominant la mer à l'extrémité du cap Sounion, construit entre 444 et 440 av. J.-C sous Périclès, qui fit également reconstruire le Parthénon.

Panorama au temple de Poséidon.

En effet, un premier temple de Poséidon avait été construit au même endroit, probablement détruit par les Perses lors de l'invasion de la Grèce par Xerxès 1er en 480 av. J.-C. S'il ne reste aujourd'hui que 15 des 38 colonnes que comptait le temple, le lieu reste exceptionnel pour sa vue et pour sa valeur historique, moins connue que le Parthénon. Sur le retour, pourquoi ne pas vous arrêter près de l'une des nombreuses criques pittoresques où les Athéniens viennent passer la journée lors des week-end ensoleillés.

Le temple de Poséidon près d'Athènes, bordé de paysages arides et surplombant la mer. (@NC)

Visiter les îles Saroniques, oui mais...

Autre incontournable aux environs d'Athènes, les croisières en direction d'Hydra, Poros ou Égine, vendues dans tous les guides touristiques. Si certaines croisières vous proposent en effet de passer une journée à la découverte de ces trois îles, Lyon Capitale vous conseille de favoriser la découverte de la seule île d'Hydra.

L'île d'Hydra mérite une journée de balade, au détriment de Poros et Égine, moins intéressantes. (@NC)

Cela vous évitera de passer la journée en bateau, et vous permettra de découvrir davantage ce qui fût le refuge de Léonard Cohen pendant plusieurs années. Escarpée, pittoresque, et regorgeant de lieux à visiter et de jolies boutiques, l'île mérite une journée à elle-seule. Aucune voiture n'y circule, vous garantissant de croiser ânes et chevaux transportant valises et colis.

En chemin vers Hydra, vous apercevrez le Péloponnèse, reconnaissable par sa forme, semblable à la silhouette d'une femme allongée. (@NC)

Le centre culturel Stavros Niarchos, un écrin de culture, monument architectural

Dans la banlieue d'Athènes, le splendide centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos, inauguré en 2016, est un monument architectural à visiter. Conçu par l'architecte Renzo Piano, ce don de 860 millions de dollars de la Fondation à l'État grec abrite la magnifique Bibliothèque nationale de Grèce ainsi que l'Opéra National.

Ce lieu, très apprécié des Athéniens, fût un symbole de dynamisme et d'espoir lors de la crise financière grecque, l'État et la fondation décidant alors de ne pas remettre en cause le projet malgré la conjoncture défavroable.

La bibliothèque nationale de Grèce au centre culturel Stavros Niarchos. (@NC)

Le centre est situé dans un parc paysager méditerranéen de 170 000 m2 et dispose d'une terrasse à 360 degrés sur la mer d'un côté, et la ville de l'autre, permettant d'y admirer l'Acropole. Des visites guidées gratuites du centre et des jardins vous permettront d'en apprendre davantage sur le lieu et de nombreux évènements culturels y sont organisés tout au long de l'année. Le centre abrite également plusieurs espaces de restauration.

La salle principal de l'Opéra national d'Athènes. (@NC) Le centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos à Athènes. (@NC)

En soirée, vivez l'effervescence athénienne

Trop souvent, les exécutions touristiques grecque font l'impasse sur de vraies balades et instants de vie dans le coeur de la capitale. C'est bien dommage. Dès la fin de journée puis en soirée, notamment en fin de semaine, Athènes est une ville bigarrée et foisonnante de vie. Passez admirer la Porte d'Hadrien et le Parlement grec avant de vous rendre dans la rue Emmou, principale artère commerciale du centre-ville. La place Agia Irini au bout de la rue est un endroit branché et cosmopolite pour boire un verre et grignoter.