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Pauline Basquin et Sertorius de Rima Z IFCE
Pauline Basquin et Sertorius de Rima Z IFCE avaient terminé 4e de l’étape lyonnaise de la Coupe du monde 2023 de dressage, à Equita Lyon @PSV Jean Morel

Gagnez vos invitations pour Equita Lyon 2026 avec Lyon Capitale

  • par La Rédaction

    • Partenaire de l’événement, Lyon Capitale vous offre l'opportunité de gagner vos places pour Equita Lyon 2026, un événement phare pour tous les passionnés d'équitation.

    Cette année, Equita Lyon se déroulera du mercredi 28 octobre au dimanche 1er novembre 2026 à Eurexpo.

    Jouez avec Lyon Capitale pour gagner vos invitations ! Pour en profiter, c'est très simple : répondez directement à cet email invitations@lyoncapitale.fr , au plus tard le 22 octobre 2026, en nous indiquant vos noms et prénoms.

    ⚠️ Attention : Les places sont limitées. Pour permettre au plus grand nombre de participer, les invitations sont strictement limitées à 2 personnes maximum par envoi de mail.

    Un mail de confirmation vous sera envoyé avec vos E-billets.

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