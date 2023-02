Épisode de pollution dans la Métropole de Lyon et dans le Rhône

L'alerte de niveau "information recommandation" est lancée sur la qualité de l'air dans la Métropole de Lyon et dans le Rhône.

La qualité de l'air se dégrade dans le département et sur la Métropole de Lyon. Une alerte "information recommandation" a été lancée par la préfète du Rhône, Fabienne Buccio. La qualité de l'air est "mauvaise" selon le site Atmo, agréé par le Gouvernement.

Les bons réflexes à adopter pour réduire ses émissions ⤵️ https://t.co/XWxh3Pu3BG pic.twitter.com/k6QqUexa3r — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 8, 2023

La préfecture tient à rappeler que, pour les personnes les plus fragiles, il est recommandé de "limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur."

Concernant le reste de la population, il n'est pas nécessaire de modifier son attitude en termes de déplacements ou de pratiques sportives.