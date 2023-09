Entre Laurent Blanc et l’Olympique lyonnais "c’est fini"

Bon dernier de Ligue 1, l’Olympique lyonnais devrait limoger son entraîneur après l’avoir mis à pied. Le club va donc un accueillir un 5e entraîneur en quatre ans.

"C’est fini". C’est par ces deux mots que l’entourage de Laurent Blanc a indiqué à l’AFP que le technicien cévenol de 57 ans va être limogé par l’Olympique lyonnais. Quelques heures auparavant, ce lundi 11 septembre, nos confrères de l’Équipe avaient d’abord avancé que l’entraîneur arrivé il y a moins d’un an à l’OL avait été mis à pied. Pour l'heure, le club n'a pas encore officialisé le départ du coach français.

La claque (4-1) subit à domicile contre le PSG, le 3 septembre, aura fini d’enterrer l’avenir à Lyon de ancien sélectionneur de l'équipe de France. Depuis le départ de Bruno Genesio en 2019, quatre entraîneurs ont tenté de redresser la barre du navire lyonnais à la dérive, en vain. Symbole de son déclassement, trois fois sur les quatre dernières saisons le club n’a ainsi plus disputé de compétition européenne.

Crise sportive et guerre interne

Alors que l’OL retrouvera la Ligue 1 le 17 septembre avec la réception du Havre, le successeur de Laurent Blanc (octobre 2022 - septembre 2023), Peter Bosz (2021 - octobre 2022), Rudi Garcia (octobre 2019 - 2021) et Sylvinho (juin 2019 - octobre 2019), devra remobiliser le groupe. Pour l’heure, d’après l’Équipe, les noms de Gennaro Gattuso (ancien entraîneur du FC Valence), Habib Beye (Red Star) et Olivier Glasner (ex-Eintracht Francfort) circulent parmi d'autres pour remplacer le champion du monde 1998.

En attendant, d'après notre média partenaire Olympique et Lyonnais, l'interim devrait être assuré par Jean-François Vulliez, promu adjoint cet été, avec Jérémie Bréchet, en charge des U19, et Sonny Anderson, conseiller de l’OL Groupe depuis quelques mois.

Pour le nouvel arrivant, le contexte sera d’autant plus compliqué que le septuple champion de France vit également une crise institutionnelle. Fin août, Jean-Michel Aulas, l'ancien et emblématique président de l’OL, et le nouveau John Textor ont révélé au grand jour la guerre interne qui les oppose. Le premier ayant fait bloquer les comptes du club pour récupérer une somme de 14,5 millions d’euros due par le nouvel actionnaire, quand ce dernier l’accusait d’avoir "présidé à la détérioration" de la situation financière de l'OL et d’agir contre son intérêt.

