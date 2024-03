Le 4 octobre prochain, la chanteuse américaine aux milliards d'écoutes se représentera sur la scène de la LDLC Arena de Lyon-Décines.

Pour la sortie de son album Portals, l'extravagante Melanie Martinez organise une tournée européenne. Elle passera notamment par Lyon le 4 octobre pour faire découvrir aux Lyonnais son univers bien à elle. Sur scène, la chanteuse se transforme en effet en une étrange créature rose représentant son alter ego. Symbole de sa renaissance après quatre ans d'absence.

La billetterie est ouverte

La billetterie pour son concert lyonnais est d'ores et déjà ouvertes. L'OL Vallée propose ainsi des billets allant de 56,5 à 89,5 euros selon les catégories. En seulement 24 heures, les places en carré or sont déjà presque épuisées.

Révélée en 2012 grâce à l'émission télévisée The Voice US, Mélanie Martinez a rencontré un succès rapide. Son album Cry Baby, sorti en 2015, comptabilise à lui seul 8 milliards d'écoutes sur la plateforme Spotify, notamment grâce aux titres Play Date, Pacify Her et Dollhouse. Également, on album Portals s'est classé dès sa sortie dans le Top 10 des écoutes aux Etat-Unis.

