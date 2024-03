Le rappeur Alkpote en concert gratuit dans une pharmacie à Lyon ?

Le rappeur Alkpote a annoncé un concert gratuit dans une pharmacie à Lyon. Problème, elle n'existe pas.

C'est une annonce à l'image du personnage. Le rappeur Alkpote a retourné internet ce mercredi en annonçant une tournée de concerts gratuits "et sans ordonnance" dans des pharmacies de plusieurs villes de France. A Lyon, il se produira à la pharmacie Bazin le 13 juin prochain. Problème, elle n'existe pas. Lyon Capitale a bien cherché, impossible de trouver cette pharmacie. A Lille, nos confrères de Vozer se sont rendus à la pharmacie "République", qui existe bien.

Ils ont récolté sur place des regards et réponses d'incompréhension lorsqu'ils ont évoqué la tenue d'un concert du rappeur dans leur échoppe. A Bordeaux, le rappeur annonce son concert à la pharmacie Rive gauche qui elle non plus n'existe pas. Bref, il semblerait que le rappeur au langage fleuri se soit payé la tête des milliers d'internautes survoltés par l'annonce.