Comment la Ville de Lyon veut lutter contre les Airbnb pour faire face à la crise du logement

En conseil municipal, jeudi 26 juin, les élus de la Ville de Lyon ont adopté un renforcement de la stratégie mise en place pour faire face à la crise du logement.

Trois mesures ont été adoptées au conseil municipal de la Ville de Lyon, jeudi 26 juin, dans le cadre du renforcement de la stratégie municipale pour faire face à la crise du logement. La première d'entre elles concerne le vote d'une enveloppe de 7,6 millions d'euros pour financer 861 logements sociaux, dont 153 à travers le plan d'urgence adopté en septembre 2024. "Ce soutien massif s’inscrit dans le cadre de l’objectif triennal 2023-2025, fixé avec l’État, de 2 697 logements sociaux produits", ajoute la Ville dans un communiqué.

Une révision de la politique d'attribution des logements sociaux a également été votée. Objectif ? "Mieux cibler les plus fragiles", explique la collectivité. Les jeunes de 18 à 30 ans, notamment ceux en rupture de logement ou sortant de l'Aide sociale à l'enfance, ainsi que les personnes en insertion professionnelle, seront désormais priorisés.

Enfin, le conseil municipal a adopté une délibération permettant de réduire de nouveau le nombre de nuitées de mises en location d'un bien. Jusqu'alors limité à 120, le nombre de nuitées passera à 90 à partir du 1er janvier 2026. La Ville entend "réduire les nuisances pour les riverains dans les résidences et quartiers les plus touchés, lutter contre la professionnalisation du secteur et préserver le parc locatif". À Lyon, 4 000 meublés de tourisme ont été déclarés aux services municipaux depuis 2018, les trois quarts en tant que résidence principale.