La Ville de Lyon adopte une nouvelle stratégie pour la biodiversité

Lors de son conseil municipal tenu le 26 juin, la Ville de Lyon a décidé d'adopter une nouvelle stratégie pour la biodiversité.

Alors que le "Plan nature" initié en 2020 se terminera l'année prochaine, une nouvelle stratégie pour la biodiversité a été adoptée le 26 juin par la Ville de Lyon. Annoncée en marge du conseil municipal, cette dernière vise à renforcer et à étendre les actions en faveur de la biodiversité en mobilisant l'ensemble des acteurs du territoire : "Trop longtemps, la biodiversité n’a pas été un sujet, voire a été la variable d’ajustement des aménagements dans nos villes", explique Gautier Chapuis, adjoint au maire délégué à la Végétalisation et à la Biodiversité. Il ajoute : "Avec la stratégie biodiversité, Lyon place au cœur des aménagements le sujet des écosystèmes en embarquant tous les acteurs et toutes les actrices de notre territoire."

"Mieux connaître pour mieux gérer"

A travers cette nouvelle stratégie, la Ville de Lyon s'engage à poursuivre sa veille scientifique pour approfondir ses connaissances sur la biodiversité à toutes les échelles. Elle s'emploie également à "préserver les milieux, la flore et la faune existants en les protégeant de toute dégradation."

Des formations seront quant à elles dispensées auprès du personnel municipal, tandis que des actions de sensibilisation à destination du grand public seront menées dans la Ville.

